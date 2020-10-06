الأردن يغلق المدارس ويفرض حظرا كل جمعة وسبت بعد ارتفاع الاصابات

2020/10/06 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ قرر‭ ‬الأردن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعادة‭ ‬نشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬وفرض‭ ‬حظر‭ ‬شامل‭ ‬للتجول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬ولمدة‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬وبشكل‭ ‬اسبوعي‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬اليومية‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عمر‭ ‬الرزاز‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬خلية‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ […]

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