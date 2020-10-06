لجنة أممية: ضباط في جنوب السودان تعمدوا تجويع المدنيين

2020/10/06 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن هناك "أدلة كافية" لتقديم الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إلى العدالة بعد أن عمدت إلى تجويع السكان، متحدثة عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية.

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