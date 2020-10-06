فيديو.. أبرزهم راغب علامة وصابر الرباعي.. فنانون عرب يشاركون مصر إحتفالات نصر أكتوبر

2020/10/06 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ حرص عدد كبير من الفنانين العرب ، على تهنئة الشعب والجيش المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر العظيم ، التى توافق اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر.ويأتى فى مقدمة الفنانين العرب، النجم اللبناني راغب علامة ، الذى حرص على تهنئة الشعب المصري قيادة وشعبا وجيشنا، بمناسبة إنتصارات أكتوبر العظيمة ، […]

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