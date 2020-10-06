شنكالي: سرقة 250 مليار دولار من موازنات العراق.. والقيمة الحقيقية أكبر!

2020/10/06 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال عضو مجلس النواب السابق، ماجد شنكالي، الثلاثاء، ان وزير المالية كشف عن سرقة 250 مليار دولار من موازنات العراق، مشددا على أهمية إعادته الى خزينة الدولة، مبينا ان القيمة الحقيقية هي اكبر مما تم ذكره.

وكتب شنكالي، تغريدة عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الأول 2020): "وزير المالية يكشف عن سرقة 250 مليار $ من موازنات العراق، حديث مهم، ولكن الاهم الكشف عن السراق واعادة المال المسروق الى خزينة الدولة، علما ان القيمة الحقيقية هي اكبر مما تم ذكره".

وأضاف، ان "الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى حلول سريعة واي تأخير سيصعب من انجاز المهمة اكثر".

واختتم تغريدة بهاشتاك "#العراق_ينهار_اقتصاديا".

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