2020/10/06 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملفات مهمة على طاولة بارزاني والخارجية الامريكية بينها "مشاكل بغداد واربيل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات مهمة على طاولة بارزاني والخارجية الامريكية بينها "مشاكل بغداد واربيل") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات مهمة على طاولة بارزاني والخارجية الامريكية بينها "مشاكل بغداد واربيل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).