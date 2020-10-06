ميركاتو ناري للأندية العراقية في الساعات الأخيرة

2020/10/06 | 23:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي الشرطة العراقي مع عددٍ من النجوم الجدد (سيمون هولمز/ Getty)أنهت الأندية العراقية في الساعات الأخيرة من اليوم الثلاثاء العديد من التعاقدات مع لاعبين مواطنين وكذلك محترفين، تحضيراً لمنافسات الدوري الممتاز، الذي سينطلق في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وتحركت الأندية العراقية بقوة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، حيث كان لفريق الشرطة حضور قوي بعد أن نجح باستعادة الدولي أمجد عطوان من صفوف الكويت الكويتي، بعد فسخ اللاعب عقده مع الأخير بالتراضي، فيما تم التعاقد مع المحترفين النيجيري كريستيان أوساغونا وكذلك الكولومبي دانييل اليخاندرو هيرنانديز.

ونجح فريق القوة الجوية في التعاقد مع المحترف الكونغولي ليما مابيدي، وكذلك تسجيل أوراق اللاعب لؤي العاني ضمن صفوف الفريق، فيما تمكن فريق الطلبة من حسم تعاقده مع الدولي اليمني مفيد جمال.

وكانت الصفقة التي أشغلت الجماهير العراقي، هي باقتراب اللاعب علاء عباس من الانتقال إلى صفوف الشرطة، بعد تعثر مفاوضاته مع فريقه السابق الزوراء، قبل أن يعلن اللاعب انتقاله إلى صفوف جل فيستني البرتغالي بعقد يمتد لعامين.

وتعاقد فريق نفط الوسط مع المهاجم المالي موسى كمارا قادماً من صحار العماني، فيما تم التجديد لخدمات محترفه العاجي فلورنت ديدر لموسم إضافي مع الفريق.

وأنهى فريق زاخو تعاقده مع المهاجم الكولومبي خوان ديفيد كاستاندا، فيما تمكن فريق أربيل من التعاقد مع التونسي نضال سعيد والبرازيلي ايرتون ريبيرو سانتوس والجنوب الأفريقي ويليام تواله، فيما نجح فريق الحدود بالتعاقد مع الإيغواري عبدالله كوفي.

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