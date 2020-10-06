2020/10/06 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه صحيفة الليومانيته الفرنسيةترجمة عادل حبهلماذا بدأت الحرب في ناغورنو قره باغ ( الحديقة السوداء) من جديد وفتحت أرمينيا وأذربيجان النار على بعضهما البعض؟ هل نتوقع حرباً جديدة في المنطقة هذه المرة وكما جرى في تموز من العام الماضي؟ هل سيحاول البلدان خوض تجربة فاشلة مرة أخرى؟أكد مسؤولون من تركيا وأذربيجان أنهم "أمة واحدة في بلدين"، وهذا يعني إنحياز تركيا الكامل إلى جانب أذربيجان في الحرب الج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة لهيب الحرب في سماء ناغورنو قره باغ - عادل حبه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة لهيب الحرب في سماء ناغورنو قره باغ - عادل حبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).