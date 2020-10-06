الاستخبارات العسكرية تطيح بمساعد مسؤول التفخيخ في صلاح الدين

2020/10/06 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ان الفرقة الرابعة عشرة وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية اطاحت بمساعد مسؤول التفخيخ في صلاح الدين.

وقالت الدفاع في بيان، انه "بعملية نوعية استباقية تميزت بالتخطيط ودقة المتابعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الرابعةعشرة وفوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة من القاء القبض على مساعد مسؤول التفخيخ في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

واضافت، انه "شارك بعدة عمليات تفخيخ للعجلات، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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