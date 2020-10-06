مصرف الرافدين يوجه فروعه كافة بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين غداً

2020/10/06 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه مصرف الرافدين، الثلاثاء، كافة فروعه في بغداد والمحافظات المباشرة غداً الاربعاء بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول .



واوضح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الاول 2020)، انه استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة يوم غد الاربعاء لفروع المصرف في البلاد بالدوام لتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول وكل حسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها ورفع رواتبها من دون تأخير".

واكدت وزارة المالية، الثلاثاء، أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء والايام التالية، التزاما بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واشارت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الاول 2020)، الى "انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية".

واوضحت الوزارة في بيانها، أن "الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".

وقالت الوزارة "انها تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات.



ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف".

ولفتت الى انها قد "أنجزت فرقة العمل التي تقودها الوزارة (الورقة البيضاء ) للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023"، مؤكدة انها على "ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي اإلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".

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