الرافدين يوجه كافة فروعه بالمباشرة بتوزيع رواتب الموظفين .. غدا الأربعاء

2020/10/06 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وجّه مصرف الرافدين، كافة فروعه في بغداد والمحافظات المباشرة غداً الاربعاء بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول .واوضح في بيان تلقى المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد تقرر المباشرة يوم غد الاربعاء لفروع المصرف في البلاد بالدوام لتوزيع رواتب […]

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