اثارة فوضى المعلومات واسبابها

2020/10/06 | 23:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

المعرفة واسعة الافق والطرق والكل له

الحق في الخوض فيها وبشروطها وان كانت

اليوم بلا شروط بل العبث بالعلم تحت

مسمى الحرية هو السائد فتمكن المتطفلون

من فرض رايهم بما لديهم من سلطة ومال

وم

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