القوات العراقية تعتقل “الرقاوي” في نينوى

2020/10/06 | 23:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد أهم عناصر تنظيم “داعش” خلال عملية استخباراتية في محافظة نينوى التي كانت عاصمة “الدولة الإسلامية”.وقالت في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “بعملية نوعية تميزت بالجرأة والمباغتة السريعة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة […]

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