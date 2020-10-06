دخلت المياه الإقليمية بدون إذن.. توقيف باخرة

2020/10/06 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، باخرة محملة بالنفط، دخلت المياه الإقليمية جنوب البلاد، بدون إذن مسبق، فيما قالت تقارير صحفية أن الباخرة كات قادمة من اليونان ومتوجهة إلى سوريا.

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