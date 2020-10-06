تظاهرة في الناصرية وحرق مقار حزبية

2020/10/06 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الثلاثاء ، بأن العشرات من المحتجين نظموا تظاهرة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، على خلفية احداث كربلاء .وقال المصدر ان ” العشرات تظاهروا في تقاطع بهو الادارة المحلية وسط مدينة الناصرية ، احتجاجا على طريقة تعامل القوات الامنية في محافظة كربلاء مع […]

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