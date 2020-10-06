2020/10/06 | 23:42 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات تستأنف العمل مع الشركة المكلفة بطباعة البطاقة البايومترية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/06 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

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