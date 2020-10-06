منظمة الصحة العالمية تحدد موعدا متوقعا لـ لقاح كورونا

2020/10/06 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزا بنهاية العام.

وقال أدهانوم في كلمة أمام اجتماع بالمنظمة، اليوم (6 تشرين الاول 2020)، انه "نحتاج اللقاح، وهناك أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية العام، هناك أمل".

واضاف، ان "هناك تسعة لقاحات يجري إجراء تجارب عليها بإشراف المنظمة، وتشير التكهنات إلى إمكانية توزيع ملياري جرعة لقاح بنهاية عام 2021".

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1.05 مليون شخصا في العالم منذ ان أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الاول الماضي.

وأصيب أكثر من 35.5 مليون شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد.

ا.ح

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