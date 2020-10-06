2020/10/06 | 23:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع تعليق محادثات التحفيز.

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