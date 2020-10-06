الاعلام الامني: القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في ميسان

2020/10/06 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمجد عطوان يعود إلى صفوف القيثارة

اتفقت إدارة نادي الشرطة الرياضي مع لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم أمجد عطوان لتمثيل كرة القيثارة في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد .

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