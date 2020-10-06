2020/10/06 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني=============قوة من فرقة ع في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان، حيث تعرضت القوة خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام.في غضون ذلك وردت معلومات عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول حيث تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضاً الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16، وقد تم تسليمه مع باقي المتهمين الى الجهات المختصة.================١٦ ت١ ٢٠٢٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرد السريع تلقي القبض على متهمين باثارة نزاع عشائري في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرد السريع تلقي القبض على متهمين باثارة نزاع عشائري في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).