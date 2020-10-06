2020/10/06 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بإثارة نزاع عشائري في محافظة ميسان.



وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الاول 2020)، أن "قوة من فرقة الرد السريع تلقي القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان، حيث تعرضت القوة خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام".

واضاف البيان انه في "غضون ذلك وردت معلومات عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول حيث تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضاً الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16، وقد تم تسليمه مع باقي المتهمين الى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتبكوا مع القوة الأمنية.. تفاصيل القبض على مثيري نزاع عشائري مسلح بميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتبكوا مع القوة الأمنية.. تفاصيل القبض على مثيري نزاع عشائري مسلح بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).