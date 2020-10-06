الإعلام الأمني: مندسون أفتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية في كربلاء

2020/10/06 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أوضحت خلية الإعلام الأمني ، إن ” ما جرى من أحداث كربلاء،كان وراءه بعض المندسين الذين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية بعد رميهم بالحجارة .وقالت الخلية في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الثلاثاء، “اثناء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء […]

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