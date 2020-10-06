الدعوة يحذر من فتنة عمياء تخطط لها جهات مغرضة

2020/10/06 | 23:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..شجب حزب الدعوة الإسلامية “التصرفات التي تؤدي الى تخريب مراسم الزيارة الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام”.وحذر الحزب في بيان أصدره مساء اليوم من “فتنة عمياء لا تبق ولا تذر تخطط لها الجهات المغرضة والمعادية لاستقرار العراق، وتنفذها الاتجاهات السلوكية المتطرفة وبعض المجموعات المخدوعة”.ودعا “العقلاء والمؤثرين على الرأي العام الى عدم صب […]

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