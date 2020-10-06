القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري بمحافظة ميسان

2020/10/06 | 23:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء الثلاثاء ، ان” قوة من فرقة الرد السريع تلقي القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان، حيث تعرضت القوة خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام.

في غضون ذلك وردت معلومات عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول حيث تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضاً الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16، وقد تم تسليمه مع باقي المتهمين الى الجهات المختصة.

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