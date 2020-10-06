مفوضية الانتخابات تستأنف العمل مع الشركة المكلفة بطباعة البطاقة الالكترونية البايومترية

2020/10/06 | 23:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاً اليوم الثلاثاء ، مقرها عبر الدائرة الالكترونية التلفازية مع فريق الشركة ( اندرا ) الاسبانية التي تم التعاقد معها بوقت سابق لطباعة وتجهيز ونقل بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية المؤلف من المدير الفني للشركة ومستشار التعاقدات الاقليمية في قارة آسيا ومدير التقنيات الانتخابية فيها وأحد خبرائها الفنيين ، وقد ادير الاجتماع من قبل عضوا المفوضية المكلفين بالتفاوض ومتابعة استئناف العقد مع الشركة بحضور ممثلين عن فريق المساعدة الدولية ( UNAMI ) والفريق الفني الداعم لعملية التفاوض في مفوضية الانتخابات .

نوقش خلال الاجتماع عدة محاور اهمها الاجراءات الادارية والفنية و المالية لاستثناف العقد المبرم بين مفوضية الانتخابات والشركة بعد فترة التوقف الذي جاء على اثر الاحداث السياسية التي ادت الى تغيير قانون المفوضية وقانون الانتخابات والتبعات المترتبة عنه وكذلك جائحة كورونا ونسبة انجاز طباعة البطاقات الالكترونية البايومترية المتعاقد عليها إضافة ما تم طرحة من تساؤلات من جانب المفوضية بخصوص الية تطوير البرامجيات الخاصة بعملية التسجيل والتدريب والجدول الزمني اللازم للطباعة والنقل بما يتلائم والمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات المزمع اجراؤها في حزيران المقبل .

من طرفها اكدت الشركة على امكانياتها بالايفاء بكافة التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتحديث البرامجيات الخاصة بعدة التسجيل البايومتري وتحديث قاعدة البيانات إضافة الى تدريب العاملين وطباعة بطاقات الناخبين البايومترية وفق جدول زمني يتناسب والمواعد المحدد للاستحقاق الانتخابي القادم.

هذا وفي ختام اللقاء عبر فريق الشركة عن شكره لمجلس المفوضين لما ابداه من اهتمام في متابعة العمل المشترك واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية تسهم في مزيد من التعاون لاتمام العقد .

يذكر ان شركة ( اندرا ) قد تم التعاقد معها بوقت سابق من قبل مجلس المفوضين الذي حل على اثر تغيير قانون مفوضية الانتخابات .

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