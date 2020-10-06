طوارئ كربلاء: هتافات موكب تشرين كانت استفزازية لقواتنا

2020/10/06 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..علقت افواج طوارئ كربلاء، مساء الثلاثاء، على التصادم الذي حصل بين متظاهري موكب تشرين والقوات الأمنية، متهمة المتظاهرين بإطلاق شعارات استفزازية .وقال مصدر أمني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “أفواج الطوارئ تدخلت لتهدئة الأوضاع بعد وصول متظاهرين من باقي المحافظات بحجة […]

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