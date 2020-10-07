الهجرة والتخطيط يبحثان خطة لإعادة جميع النازحين الى ديارهم

2020/10/07 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عقدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اجتماعا موسعا اليوم مع وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم بحضور أعضاء فريق الخطة الوطنية لإعادة النازحين لمناطق سكناهم الاصلية طوعا.ونوقشت في الاجتماع مسودة خطة العمل المشتركة لغرض انهاء ملف النزوح وابرز المعوقات التي تحول دون عودة النازحين لمناطقهم وتذليلها من خلال توفير كافة المتطلبات اللازمة […]

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