العتبتان الحسينية والعباسية توضحان تفاصيل ما جرى في كربلاء

2020/10/07 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت العتبتان الحسينية والعبّاسية

المقدستين، الثلاثاء، بياناً على خلفية

ماجرى من أحداث عصر اليوم بالقرب من

ضريح الإمام الحسين.





وجاء في نص البيان الذي اصدره قسم

الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في

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