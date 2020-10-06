واشنطن تدعو لحل سلمي في نزاعات قيرغيستان

2020/10/07 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، كافة أطراف النزاع في قرغيزستان بنبذ العنف، وفقا لما نقلته فرانس برس عن متحدث باسم الخارجية الأميركية.

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