2020/10/07 | 00:13 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطب العدلي تعلن عن استلام 665 جثة بينها تسعة أجانب خلال الشهر الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي تعلن عن استلام 665 جثة بينها تسعة أجانب خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي تعلن عن استلام 665 جثة بينها تسعة أجانب خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).