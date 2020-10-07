الناصري عن احداث كربلاء: قمع وحشي مدعوم رسميا

2020/10/07 | 00:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ذكر رجل الدين، والقيادي السابق في التيار الصدري، أسعد الناصري، الثلاثاء، ان العصابات المسيطرة على العتبة الحسينية في كربلاء قامت بقمع "شباب عزل سلميون" بشكل وحشي، داعيا الشباب إلى ترك المكان إلى حين التغيير، موضحا بالقول: "فإن عدوكم شرس ومدعوم رسميا".

وكتب الناصري تغريدة على "تويتر" تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (6 تشرين الأول 2020): "شباب عزل سلميون، يرفعون الأعلام العراقية وصور شهداء العراق، يتم قمعهم بشكل وحشي من العصابات المسيطرة على العتبة الحسينية في كربلاء!".

وأضاف، "وصيتي للشباب اتركوا المكان لهم، وحافظوا على أنفسكم، إلى حين التغيير.



فدماؤكم غالية ولا تفجعوا أسركم بكم.



فإن عدوكم شرس ومدعوم رسميا..".

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