نتائج السادس اعدادي 2020

2020/10/07 | 00:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية يوم أمس الثلاثاء عن انتهاءها من تدقيق وتصحيح كافة دفاتر الامتحانات الخاصة بطلبة السادس اعدادي للعام الحالي 2020.كما قالت الوزارة في بيان لها أنه يتم الاعلان عن النتائج اليوم الاربعاء والتي ستكون متاحة لجميع الطلبة بكافة الفروع.ومن المتوقع ان يكون الاعلان عن نتائج السادس اعدادي من خلال منصة […]

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