بالصورة:اجرام كربلاء تلقي القبض على عناصر تحمل سكاكين والات حادة

2020/10/07 | 00:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الاجهزة الامنية القبض على عدد من

العناصر التي تحمل الات حادة في مدخل

المحافظة عند منطقة باب طوريج

ونقل مصدر امني لوكالة نون الخبرية ان

مفارز مكافحة إجرام كربلاء القت القبض

على بعض العناصر الذين

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