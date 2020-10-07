الخلية تتهم

2020/10/07 | 00:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، توضيحًا حول الأحداث التي شهدتها مدينة كربلاء.

وذكرت الخلية في بيان، 6 تشرين الأول/أكتوبر، أن "أعداد مِن المتظاهرين من مختلف المحافظات تجمعوا، عصر اليوم، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول".

وأضاف البيان، أن "قوة الطوق الأول نبهتهم بأن يتجهوا نحو طريق الدخول المخصص مع التقيد بإجراء التفتيش، لكن بعض المندسين افتعلوا احتكاكًا مِن خلال استخدام الحجر ورميه تجاه القوة الأمنية المكلفة بحماية الزائرين".

وتابع البيان، أن "التعامل معهم جرى بشكل فوري ومسؤول بمنعهم مِن إحداث بلبلة بمخالفة الإجراءات الأمنية، وقد تم السماح للذين يؤدون الزيارة من خلال الاتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم، كما جرى اتخاذ الاجراءات الحازمة بحق المندسين الذين حاولوا العبث بأمن الزائرين".

وأكد بيان الخلية، أن "الأمر انتهى خلال دقائق معدودة بحكمة رجال قواتنا الأمنية البطلة، وعادت الأمور إلى طبيعيتها وواصل الزائرون أداء مراسم الزيارة بشكل اعتيادي مع الإجراءات الأمنية وفق خطة حماية الزوار"، مبينًا أن "جميع الأمور تحت سيطرة القوات المكلفة بتأمين هذه المناسبة".

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