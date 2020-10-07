اضرار رجيم الكيتو على الجسم

2020/10/07 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعرف نظام الرجيم الغذائي الكيتوني أو الحمية الكيتونية أو كيتو دايت على أنه نظام غذائي يعتمد على ان تكون نسبة الدهون عالية في الوجبات، معتدل البروتين، منخفض الكربوهيدرات.حيث يستخدم هذا النظام كان في الطب في المقام الأول لعلاج حالات الصرع التي يصعب السيطرة عليها عند الأطفال، لان هذا النوع من الانظمة الغذائية […]

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