الكويت تمنح كل مواطن 50 الف دولار سنوياً

2020/10/07 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت تقارير صحفية حديثة عن ورقة عمل تقدم مقترحاً في دولة الكويت يهدف الى استبدال جميع انواع الدعم المقدمة للمواطن الكويتي الى راتب سنوي يبلغ 50 الف دولار امريكي مدى الحياة.ورقة العمل تضمنت ان يحصل جميع المواطنين على هذا الراتب السنوي في سن العمل، وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فأن الغاية من هذه […]

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