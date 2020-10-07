فرنسا تسجل اكثر من 10 الاف اصابة جديدة بكورونا

2020/10/07 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا، تسجيل 10489 إصابة و65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبلغت حصيلة الإصابات بالعدوى في فرنسا 634763 حالة، والوفيات 32365 حالة. ويتلقى 7398 شخصا من مرضى كورونا العلاج في المستشفيات حاليا، ويتواجد حوالي 1.5 ألف منهم في غرف العناية المركزة.

وسبق أن سجلت الوكالة يوم الاثنين 5084 حالة جديدة، والأحد قرابة 12 ألفا.

وأكد خبراء الوكالة بعد تحليلهم معدلات تفشي المرض في الفترة الأخيرة، أن "مستوى تداول الفيروس في البر الفرنسي مرتفع"، وأشاروا إلى أنه "في بعض المناطق يتم التقليل من خطورة الوضع".

ووصفوا الحالة الوبائية في 67 منطقة بـ"الحرجة".

المصدر: RT

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