البدء بدفع رواتب شهر أيلول والرواتب المتأخرة

2020/10/07 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة المالية العراقية بشكل رسمي عن البدء بعملة توزيع الرواتب المتأخرة لشهر ايلول بدءاً من اليوم الاربعاء.وفي بيان رسمي للوزارة قالت أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 7/10/2020 […]

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