"في أحسن الأحوال".. عائدات النفط الإيراني لن تتجاوز 5 مليارات دولار

2020/10/07 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا الحريري، إن عائدات النفط الإيراني هذا العام لن تتجاوز 5 مليارات دولار "في أفضل الأحوال".

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