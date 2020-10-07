تشيلسي يدعم صفوفه بحارس فرنسي

2020/10/07 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن نادي تشيلسي، تعاقده مع حارس مرمى ناشئ من الدوري الفرنسي، قادمًا من نادي باريس الذي يلعب في الدرجة الثانية لتدعيم صفوف الفريق في المستقبل.

وتوصل النادي اللندني إلى اتفاق مع الفريق الفرنسي، على التعاقد مع الحارس الشاب سامي تليكماني ابن الـ 16 عامًا.

الحارس الدولي الفرنسي، أمضى مع فريقه عامين، ويتدرب مع الفريق الأول منذ أن كان عمره 15 عامًا.

وأصبح سامي، ثاني صفقات البلوز في حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انضمام الحارس ميندي من رين الفرنسي.

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