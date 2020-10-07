بوادر نهاية معاناة غير مسبوقة للموظفين.. و

2020/10/07 | 02:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع اشتداد الضائقة المالية على الموظفين وتصاعد الاستياء إثر تأخر صرف الرواتب لشهر أيلول/سبتبمر لنحو عشرة أيام، برزت تحركات ومبادرات للمساهمة في تخفيف الأزمة.

لاحت بوادر حل لأزمة مستحقات الموظفين المتأخرة لشهر أيلول/سبتمبر

وفي خطوة غير مسبوقة، أقدمت إحدى شركات وزارة الصناعة لتصنيع الإسمنت على إصدار كتاب لتوزيع مادة السمنت على موظفيها كحل بديل عن الراتب لحين صرفه من قبل الحكومة.

لكن وزارة الصناعة والمعادن قالت في بيان، إن وزيرها منهل الخباز أمر بـ "إلغاء كتاب الشركة العامة للسمنت العراقية والموجه إلى معاونية السمنت الشمالية ومعاونية السمنت الجنوبية والخاص بحصول موظفي الشركة على كمية من مادة السمنت بسبب تأخر صرف الرواتب"، مؤكدة أن "هذا التصرف اجتهاد شخصي وغير مدروس من إدارة الشركة دون الرجوع إلى مركز الوزارة ".

وبحسب البيان، فإن الخباز أمر بـ "تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق الفوري بهذه القضية وكشف ملابسات إصدار الكتاب آنف الذكر واتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين والمقصرين".

من جانبه، أقدم أحد الضباط في الجيش العراقي على توزيع مبالغ مالية بين عدد من الجنود لمساعدتهم على تدبر أمورهم لحين صرف الرواتب.

وبحسب تدوينة نشرها أحد المنتسبين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرائد علاء القيسي قام بتوزيع مبلغ 300 دولار، كقرض إلى جنود وحدته بعد تأخر رواتبهم.

في المقابل، أطلق موظفون حراكًا ضد الحكومة، حيث أقدمت مجموعة من الموظفين على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي أمام قاضي تحقيق الديوانية، احتجاجًا على تأخير الرواتب.

وأعلن مكتب وزير المالية في بيان، الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر، إطلاق الرواتب المتأخرة، لكنه أكد أن الأزمة ستستمر على المدى المنظور.

وقال البيان، إن "الوزارة تشير إلى أنها ملزمة بالإيفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من أجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تود التنبيه إلى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".

وأوضح البيان، أن "وزارة المالية تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات"، مبينًا أن "العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الأطراف".

وأكد البيان، أن "فرقة العمل التي تقودها الوزارة قد أنجزت (الورقة البيضاء) للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023، ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".

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