2020/10/07 | 02:17 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحو 10.5 آلاف إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا وبعض المناطق تدخل مرحلة الحرج في فرنسا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 02:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

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