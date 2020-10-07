فيديو.. أبطال مسلسل”عروس بيروت”يكشفون تفاصيل الجزء الثاني قبل انطلاقه

2020/10/07 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ ينتظر جمهور مسلسل “عروس بيروت” إنطلاق موسمه الثانى ، الموافق يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري عبر قناة MBC4 وكذلك عبر تطبيق “شاهد”، ليعود المسلسل بعد غياب استمر لأشهر، منذ توقفت حلقات الموسم الأول منه عند الحلقة الـ 85.ويحمل الجزء الثانى من ” عروس بيروت”، العديد من المفاجآت ، وهو ما كشفته الفنانة […]

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