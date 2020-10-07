2020/10/07 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليضاف إلى قائمة مسؤولين في الإدارة الأميركية طالهم مرض كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار البيت الأبيض يعلن إصابته بالكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار البيت الأبيض يعلن إصابته بالكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).