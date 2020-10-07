"تضمن حديثا ممزوجا بموسيقى".. عرض أزياء للفنانة ريانا يثير ضجة

2020/10/07 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عرض الأزياء الأخير للفنانة العالمية ريهانا، استياء العديد من المسلمين عبر العالم، وتسبب في "صدمة" على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامه أغنية تضمنت أحاديث نبي الإسلام محمد.

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