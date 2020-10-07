2020/10/07 | 04:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال رجل أعمال إماراتي معروف إن اللاجئين الفلسطينيين لن يكون بمقدرتهم العودة إلى بلدهم على الإطلاق.وفي مقال له بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قال الملياردير خلف الحبتور: “ثمة حجّة منطقية تقول بأن الإسرائيليين متعنّتون.ولكن يمكن أيضاً قول الشيء نفسه عن الفلسطينيين الذين لا يزالون يصرّون على حق العودة للاجئين من سوريا والأردن ولبنان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا لبلدكم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل أعمال إماراتي للاجئين الفلسطينيين: لن تعودوا لبلدكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).