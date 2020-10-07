طلبت دخول مراقبين.. دعوة دولية للضغط على الانتهاكات الصينية

2020/10/07 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حوالي 40 دولة في الأمم المتحدة الثلاثاء، بمبادرة من ألمانيا، بياناً مشتركاً دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" الأويغور في إقليمي شينجيانغ والتبت، داعية إلى إرسال مراقبين أمميين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية، مبدية أيضاً قلقها بشأن تطوّرات الوضع في هونغ كونغ.

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