إصابة المزيد من موظفي البيت الأبيض بكورونا

2020/10/07 | 04:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الفحوص الطبية كشفت إصابة المزيد من المساعدين في البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة “بلومبرغ”، مساء الثلاثاء، أنه تم رصد الإصابة بفيروس كورونا لدى مساعدين آخرين في البيت الأبيض بينهم موظف في المكتب الإعلامي.وفي وقت سابق من اليوم أفادت عدة مصادر مطلعة بأن المساعدة العسكرية لترامب، […]

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