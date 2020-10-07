هجوم لاذع من أوباما على ترامب

2020/10/07 | 04:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شنت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، متهمة إياه بـ”تأجيج العنف والترهيب وممارسة العنصرية”.وسجلت أوباما مقطع فيديو نشرته حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وجهت فيه انتقادات لاذعة إلى ترامب، الذي يمثل الحزب الجمهوري، حيث قالت: “دعونا نعترف بصدق بأن بلادنا تمر الآن […]

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