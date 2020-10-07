الأسهم الأميركية تهوي بعد تصريحات لترامب

2020/10/07 | 04:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عادت الأسهم الأمريكية لتنخفض بشكل حاد في إغلاق امس الثلاثاء إثر تصريحات للرئيس دونالد ترامب أعلن فيها وقف المفاوضات حول قانون للتحفيز الاقتصادي.وهبطت مؤشرات الأسواق المالية الأمريكية إضافة وتراجعت قيمة الذهب بأكثر من 1% في السوق الفورية بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إنه قرر وقف المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن مشروع […]

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