ماذا يحدث بجسمك عندما ترتفع الصفائح الدموية

2020/10/07 | 04:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يمكن أن تكون زيادة عدد الصفائح الدموية في الجسم عن المستوى الطبيعي أحد الاضطرابات المرضية التي قد تؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية متعددة.ويقوم الجسم بإنتاج الصفائح الدموية من النخاع العظمي وهي عبارة عن خلايا دم صغيرة، وتعد أحد المكونات الرئيسية للدم إضافة إلى خلايا الدم الحمراء والبيضاء، بحسب موقع “روتشيستر” الأمريكي.وتقوم الصفائح […]

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